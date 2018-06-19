من السفير البريطانى إلى محمد صلاح: اجعل هارى كين يرى من هو الزعيم

كتب أحمد جودة

أعرب جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، عن تفاؤله بمباراة المنتخب المصرى مع روسيا فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم، ناشرا عدد من صور للمشجعين المصريين متنمنيا التوفيق للمنتخب.



تغريدة جون كاسن

وقال "كاسن"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «شدوا حيلكم يا رجالة، إلى الأمام يا محمد صلاح، أجعل هارى كين يرى من الزعيم»، وذلك فى إشارة لإحراز لاعب المنتخب البريطانى هدفى فى مرمى تونس لتقوده إلى الفوز بعد تسجيله هدف فى الوقت الضائع فى أواخر المباراة.