video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

من السفير البريطانى إلى محمد صلاح: اجعل هارى كين يرى من هو الزعيم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:24 م
من السفير البريطانى إلى محمد صلاح: اجعل هارى كين يرى من هو الزعيم جون كاسن
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

أعرب جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، عن تفاؤله بمباراة المنتخب المصرى مع روسيا فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم، ناشرا عدد من صور للمشجعين المصريين متنمنيا التوفيق للمنتخب.

تغريدة جون كاسن
تغريدة جون كاسن

وقال "كاسن"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «شدوا حيلكم يا رجالة، إلى الأمام يا محمد صلاح، أجعل هارى كين يرى من الزعيم»، وذلك فى إشارة لإحراز لاعب المنتخب البريطانى هدفى فى مرمى تونس لتقوده إلى الفوز بعد تسجيله هدف فى الوقت الضائع فى أواخر المباراة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جون كاسن متمنيا التوفيق لمنتخب مصر: جيل جديد بيحقق حلم المصريين

جون كاسن بعد إصابة صلاح: الكل فى القهاوى زعلانين كله منك يا راموس

جون كاسن

متنخب مصر

موعد مباراه مصر وروسيا

محمد صلاح

السفير البريطانى بالقاهره

هارى كين




لا تفوتك
وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة