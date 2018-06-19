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مميش: عبور 635 سفينة قناة السويس بحمولة 41.7 مليون طن فى 12 يومًا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:30 ص
مميش: عبور 635 سفينة قناة السويس بحمولة 41.7 مليون طن فى 12 يومًا قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ12 يومًا الماضية من الأربعاء قبل الماضى وحتى الأحد، عبور 635 سفينة بحمولة 41.7 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الأربعاء قبل الماضى عبرت قناة السويس 70 سفينة بحمولة 4.5 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناة 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت القناة 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناة 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن.

 

فيما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة القناة بحمولة 3.7 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الأربعاء 59 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناة 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت الجمعة 51 سفينة القناة بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن كم الاتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ12 يومًا فقط 635 سفينة بحمولة 41.7 مليون طن.

                     

 


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