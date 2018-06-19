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مقتل وإصابة 8 من القوات الأمنية الأفغانية فى هجوم شمال البلاد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:20 ص
مقتل وإصابة 8 من القوات الأمنية الأفغانية فى هجوم شمال البلاد حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 على الأقل من القوات الأمنية وإصابة 4 آخرين إثر قيام مسلحى حركة طالبان، بشن هجوم على نقاط تفتيش أمنية فى إقليم قندوز الواقع شمال البلاد.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسئولين قولهم "إن الهجوم وقع فى منطقة (داشت إى أرشى)، مشيرين إلى أن 7 على الأقل من مسلحى طالبان لقوا حتفهم، فيما أصيب 5 آخرون عقب اندلاع اشتباكات مع القوات الأمنية الأفغانية".

وأضاف المسئولون أن حالة أفراد القوات الأمنية المصابين جراء الهجوم مستقرة.

 


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