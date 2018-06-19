مفوض الأمم المتحدة للاجئين يدعو للتعاون لحل أزمة المهاجرين

طرابلس (أ ف ب)

دعا المفوض الأعلى للاجئين فى الأمم المتحدة فيليبو جراندى الذى يزور ليبيا، الثلاثاء، إلى التعاون من أجل حل أزمة المهاجرين فى أوروبا.

وقال جراندى فى مؤتمر صحفى فى طرابلس "يمكن حل هذه المشكلة عبر التعاون وليس عبر كل بلد على حدة".

واضاف "كتبت أمس الاثنين، إلى رئاسة الاتحاد الأوروبى عارضا خبرة المفوضية فى السعى إلى حلول جديدة أساسية، للرد على تدفق الأشخاص، وهذا الأمر يجب أن يشمل الانقاذ فى البحر ورسو" السفن.

وتابع جراندى "ينبغى تحديد نظام يكون مقبولا لدى كل دول البحر المتوسط".

وأثارت إيطاليا أزمة جديدة فى أوروبا مع قرار وزير داخليتها ماتيو سالفينى رفض استقبال أى سفينة تقل مهاجرين آتين من أفريقيا.

وقال جراندى أيضا "من الواضح أنه مهما كان النقاش السياسى، إذا كان الناس يواجهون صعوبات فى البحر فلا بد من إنقاذهم، إنه قانون البحار".