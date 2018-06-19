مفتى عام القدس يدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى

رام الله(أ ش أ)

دعا المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك، مما يتهدده من اعتداءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى الخطيرة جدا بحقه.

وأدان الشيخ حسين، فى بيان صدر عن دار الإفتاء اليوم الثلاثاء، اقتحام قيادة شرطة الاحتلال فى القدس المسجد الأقصى والسماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه وإجراء عقود الزواج فى باحاته تحت حمايتها فى الوقت الذى تمنع فيه المصلين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية فيه وتفرض إجراءات مشددة عليهم.

وبيّن أن هذه الغطرسة والعنجهية التى تتبعها سلطات الاحتلال تتزامن مع العنصرية التى تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطينى من خلال دعم الاحتلال فى المجالات جميعها والتى كان آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومنع إدانة سلطات الاحتلال عبر مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتزامن مع ذكرى معركة البوابات فى شهر يوليو من العام الماضى والنصر الكبير الذى حققه الفلسطينيين لصمودهم وثباتهم، مؤكدا أن القدس ومسجدها الأقصى المبارك سينتصران مهما أوغل الاحتلال وعناصره وأدواته فى إجراءاته.

وأهاب بالشعوب العربية والإسلامية وقادتها وشرفاء العالم جميعه التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على الأقصى ورواده ومدينة القدس والأراضى الفلسطينية والمرابطين فيها، محذرا من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته وأرضه وإنسانيته، ومحملا إياها عواقب هذه الاعتداءات التى تزيد من نار الكراهية والحقد فى المنطقة ويؤججها، وينذر بحرب دينية يصعب تخيل عواقبها.