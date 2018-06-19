video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مفتى عام القدس يدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:56 م
مفتى عام القدس يدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى مفتى عام القدس الشيخ محمد حسين
رام الله(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك، مما يتهدده من اعتداءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى الخطيرة جدا بحقه.

وأدان الشيخ حسين، فى بيان صدر عن دار الإفتاء اليوم الثلاثاء، اقتحام قيادة شرطة الاحتلال فى القدس المسجد الأقصى والسماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه وإجراء عقود الزواج فى باحاته تحت حمايتها فى الوقت الذى تمنع فيه المصلين المسلمين من أداء شعائرهم الدينية فيه وتفرض إجراءات مشددة عليهم.

وبيّن أن هذه الغطرسة والعنجهية التى تتبعها سلطات الاحتلال تتزامن مع العنصرية التى تمارسها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطينى من خلال دعم الاحتلال فى المجالات جميعها والتى كان آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومنع إدانة سلطات الاحتلال عبر مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتزامن مع ذكرى معركة البوابات فى شهر يوليو من العام الماضى والنصر الكبير الذى حققه الفلسطينيين لصمودهم وثباتهم، مؤكدا أن القدس ومسجدها الأقصى المبارك سينتصران مهما أوغل الاحتلال وعناصره وأدواته فى إجراءاته.

وأهاب بالشعوب العربية والإسلامية وقادتها وشرفاء العالم جميعه التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على الأقصى ورواده ومدينة القدس والأراضى الفلسطينية والمرابطين فيها، محذرا من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته وأرضه وإنسانيته، ومحملا إياها عواقب هذه الاعتداءات التى تزيد من نار الكراهية والحقد فى المنطقة ويؤججها، وينذر بحرب دينية يصعب تخيل عواقبها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى القدس يحرم تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين للأعداء

مفتى القدس: حروب الأمة العربية لن تعفيها من واجباتها تجاه قضية فلسطين

القدس

مفتى القدس

المسجد الاقصى

انقاذ المسجد الاقصى

فلسطين




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة