مصرع طفل غرقا فى مجرى مائى بمحافظة المنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

لقى طفل بقرية الحلواصى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا بمجرى مائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بوفاة نجله "إسماعيل .ا" 4 سنوات ومقيم بذات الناحية غرقا إثر سقوطه بمجرى مائى بقرية الحلواصى دائرة المركز اثناء تواجده لقضاء إجازة العيد ونفى الشبهة الجنائية .

و بسؤال " م . أ . ع " 78 عاما شيخ الناحية، ومقيم بها أفاد بمضمون ما جاء بأقوال والد الطفل، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.