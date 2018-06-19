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مصرع العشرات وتشريد أكثر من مليون بسبب سيول فى الهند وبنجلاديش

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:29 م
مصرع العشرات وتشريد أكثر من مليون بسبب سيول فى الهند وبنجلاديش الهند - أرشيفية
رويترز
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قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن سيولا نتجت عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب آسيا تسببت في مقتل العشرات وتشريد أكثر من مليون شخص معظمهم في شمال شرق الهند وبنجلاديش.

وفاض نهر براهمابوترا، الذي يجري من جبال الهيمالايا إلى الهند ثم يمر عبر بنجلادش، على ضفتيه ليغمر أكثر من 1500 قرية في ولاية اسام الهندية في الأسبوع الماضي.

وقال كيشاب ماهانتا وزير الموارد المائية في الولاية لرويترز "وضع الفيضان ما زال حرجا" مشيرا إلى ما لا يقل عن 10 مناطق من 32 في الولاية.

وقال ماهانتا "يتوقع مكتب الأرصاد المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية في الثماني والأربعين ساعة المقبلة" مضيفا أن الولاية فرضت حالة التأهب القصوى بينما وضع الجيش طائرات هليكوبتر في حالة تأهب تحسبا لاستخدامها في عمليات إنقاذ.

وأسفرت السيول عن مقتل ما يقرب من 20 شخصا وتشريد نحو 800 ألف شخص في ولايات اسام وتريبورا ومانيبور الهندية. وقالت المفوضية المركزية للمياه في الهند إن من المتوقع ارتفاع منسوب المياه في نهر براهمابوترا حتى نهاية الأسبوع قبل أن ينحسر في ظل تراجع هطول الأمطار الغزيرة.

وقال مسؤولون في بنجلادش حيث مصب النهر إن 11 شخصا قتلوا بينما شُرد أو تضرر أكثر من 250 ألفا بسبب الفيضانات.

وفي الأسبوع الماضي قتل ما لا يقل عن 12 شخصا بسبب انهيارات أرضية وغيرها من الحوادث الناجمة عن الأمطار في جنوب شرق بنجلاديش منهم اثنان من اللاجئين الروهينجا من ميانمار كانوا يقيمون في مخيمات قريبة من الحدود.

وأقيمت هذه المخيمات لإيواء نحو 700 ألف من الروهينجا الذين فروا بعد حملة عسكرية تستهدف متشددين في ميانمار وبدأت في أغسطس الماضى. ويعتقد أنها مهددة على وجه الخصوص بسبب العواصف في موسم الأمطار الذي لا يزال في بدايته.

 

 


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