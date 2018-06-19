مسئولون أفغان يزورون باكستان لإحياء جهود السلام مع طالبان

كابول )أ ش أ(

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية فيروز بشارى أن مسئولين أمنيين بارزين يزورون باكستان لإجراء محادثات تهدف إلى إحياء عملية السلام مع حركة طالبان.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الأفغانى قوله إن مستشار الأمن الأفغانى محمد حنيف أتمار ورئيس وكالة الاستخبارات الأفغانية معصوم ستانيكزاى ووزير الداخلية الأفغانية ويس أحمد برمك توجهوا اليوم إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسئولين رفيعى المستوى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه يُعتقد أن باكستان لها نفوذ على حركة طالبان، حيث يتخذ كبار قادة الحركة من باكستان مقرا لهم.

وكان رئيس الجيش الباكستانى قد زار العاصمة الأفغانية كابول، فى وقت سابق من هذا الشهر، حيث التقى هناك بمسئولين أفغان وأمريكيين.

يُذكر أن طالبان التزمت باتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر المبارك، ولكنها رفضت طلب الحكومة الأفغانية بتمديد وقف إطلاق النار.