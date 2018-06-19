video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:38 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"محمود": ولدت فى السجن وأحلم بغرفة تجمعنى بوالدتى بعد حبسها 15 عاما

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:00 ص
"محمود": ولدت فى السجن وأحلم بغرفة تجمعنى بوالدتى بعد حبسها 15 عاما محمود
كتبت أمانى الأخرس
إضافة تعليق

بدأ "محمود" أحد ضحايا التشرد الأسرى، يروى قصته من داخل جمعية أولادى بالمعادى، قائلاً: ولدت داخل سجن القناطر وقامت إدارة السجن بتسليمى لجمعية بعد إتمامى الـ3 شهور وفى خلال الـ15 عامًا التى حبست فيها أمى والتى كنت أزورها عن طريق إرسال سيارة من إدارة السجن لى داخل دور الرعاية، ولم أعرف فيما حبست أمى حتى الآن وأتجاهل سؤالها، وكان يكفينى دموع استقبالها لى وحضنها داخل أسوار السجن، ولم أعرف مكانًا لأبى حتى الآن.

 

وتابع: عشت بالجمعية وسط الأصدقاء ومسئولى الدور، وأصبح عمرى الآن 15 عامًا ودراستى بإحدى المدارس الفندقية لهوايتى الطهى، حيث توفر لنا الجمعية كافه المصروفات اللازمة للدراسة والمصروفات الشخصية وتنمية المواهب الرياضية، حيث سفرتنا الجمعية لبولندا وكنت حارس مرمى بالفريق، وسأعاود السفر ذلك العام.

 

واستطرد حديثه قائلاً: أعيش حياة كان ينقصها فقط حضن أمى ووجودها جانبى وبعد مرور الـ15 عامًا وجدت أمى داخل الجمعية فجاءت لترانى وتحتضنى دون أسوار وبلا وقت محدد لنا، فساعدتنا بتلك اللحظة فاقت كافة الوصف، فأنستنى مرارة الحرمان.

 

وطالبت أمى أن تأخذنى معها لأعيش برفقتها فى بيت خالى ولكنى رفضت، فأسرة خالى لا تحتاج لضيف جديد عليها، فهى تفقر للماديات، وأمى تقوم بمساعدة زوجة أخاها التى لديها فى المنزل حتى لا تشعر بالثقل عليهم.

 

وتابع: لأنى أشعر بمسئوليتى تجاه أمى قمت بالعمل بأحد مطاعم السمك حتى ألبى احتياجاتها وأساعد بقدر لو بسيط فى الماديات معها، ومع ذلك لا تفوتنى المذاكرة.

 

 وطالب محمود: كل ما أحتاجه الآن هو غرفة صغيرة تجمعنى بأمى بدلاً من أن نعيشان أنا وهى كل منا على حده فى مكان كم أتمنى مرافقتها وان اتولى أمورها ولكن المال الذى أحصل عليه ضئيل لا يكفى لتأجير حجرة أو أن يكتشفنى نادى كحارس مرمى ويصبح مصدر رزق لى وأحصل على مسكن لأمى أو يساعدنى شخص فى توفير مسكن لترتاح أمى من عناء وعذاب السنوات الماضية وأعوض أنا الحرمان من حضن أمى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. من ينقذ هند من السجن ويرحم 3 أطفال معرضون للتشرد والجوع؟

الأمم المتحدة: الفيضانات تشرد نحو نصف مليون شخص فى كينيا والصومال

صور.. أفريقيا × أسبوع.. الفيضانات تشرد 5 آلاف صومالى.. أعمال العنف فى نيجيريا تخلف 50 قتيلا و11 مصابا.. اتهام جنود بقوات حفظ السلام باغتصاب أطفال بجنوب السودان.. وأثيوبيا تطالب باستعادة آثارها من بريطانيا

مصطفى خاطر يستعيد ذكريات الطفولة بصورة " أيام التشرد "

تشرد

ضحايا التشرد الاسرى

اخبار الحوادث

حوادث

اخبار حوادث اليوم

اخبار حوادث مصر اليوم




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة