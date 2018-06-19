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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:12 م
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محافظة القاهرة تكثف حملات متابعة التعريفة الجديدة بالمواقف فى الزيتون والساحل

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:56 م
محافظة القاهرة تكثف حملات متابعة التعريفة الجديدة بالمواقف فى الزيتون والساحل عاطف عبد الحميد محافظ القاهره
ماجد تمراز
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شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى الزيتون بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة سلسلة حملات المراقبة على المواقف لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة لمحطات البنزين ومركبات السرفيس، بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وزيادة تعريفة الركوب.
 
كما ترأس الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل الحملات على موقف عبود للأقاليم، حيث حذر السائقين من التلاعب بالتعريفة، التي حددتها القاهرة لكل محافظة، حتى لا يتعرض أحدهم للمسائلة القانونية.
 
كانت محافظة القاهرة، قد رفعت أسعار التعريفة من 15 إلى 20 %، حسب المسافة بالكيلو متر في مواقف السرفيس والأقاليم، أما التاكسي الأبيض، فتم حساب فتح العداد بـ 6 جنيهات.
 
 

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