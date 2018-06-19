video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

قوات التحالف العربى تؤكد قصف الحوثيين الأحياء السكنية بالحديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:05 م
قوات التحالف العربى تؤكد قصف الحوثيين الأحياء السكنية بالحديدة قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
أبوظبى - عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت قوات التحالف العربى إن ميليشيات الحوثيين استهدفت المدنيين بواسطة الدبابات، خلال عملية تحرير محافظة الحديدة اليمنية.

وأشارت القوت - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، إلى رصد دبابة فى منطقة مبانى تطوير تهامة شمال غرب المطار تقصف المبانى السكنية.

واعتبرت قوات التحالف العربى أن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثى يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى عام 1949، داعية المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمنى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. اللقطات الأولى لمطار الحديدة بعد تحريره من الحوثيين

الجيش اليمنى يتقدم من الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة

ميليشيات الحوثيين

قوات التحالف العربى

التحالف العربى

الحوثيين

اليمن

الحرب فى اليمن

الحديده




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة