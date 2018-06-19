قوات التحالف العربى تؤكد قصف الحوثيين الأحياء السكنية بالحديدة

أبوظبى - عدن (أ ش أ)

قالت قوات التحالف العربى إن ميليشيات الحوثيين استهدفت المدنيين بواسطة الدبابات، خلال عملية تحرير محافظة الحديدة اليمنية.

وأشارت القوت - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، إلى رصد دبابة فى منطقة مبانى تطوير تهامة شمال غرب المطار تقصف المبانى السكنية.

واعتبرت قوات التحالف العربى أن استخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثى يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى عام 1949، داعية المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف اعتدائهم على الشعب اليمنى.