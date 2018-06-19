video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:55 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع الخزانات: الانتهاء من دراسات قناطر ديروط الجديدة لتنفيذها منتصف 2019

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:00 ص
قطاع الخزانات: الانتهاء من دراسات قناطر ديروط الجديدة لتنفيذها منتصف 2019 الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بديلة للمجموعة الحالية، إذ تم إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية بدعم من وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) فى الفترة من 2009 – 2010 وخلصت الدراسة إلى أن بديل الإحلال هو الأكثر جدوى.
 
وأضاف حبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جارى حاليا، إعداد العقود لطرحها على الشركات الاستشارية للتنفيذ، مشيرا إلى أن أعداد العقود سوف يستغرق عاما، على أن يتم طرحها على الشركات اليابانية، منتصف العام المقبل، وذلك من خلال قرض ميسر من الجايكا اليابانية، بقيمة 5.85 مليار ين يابانى بما يعادل 420 مليون جنيه مصرى، يسدد على 30 عاما و10 سنوات فترة سماح.
 
وأوضح حبيش أن مجموعة قناطر ديروط الحالية، من أقدم المنشآت المائية فى مصر، حيث تم إنشائها عام 1872 (أى منذ أكثر من 140 عاما) وتُعد المجموعة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية المُستخدمة فى مصر على الإطلاق، وتقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60,60 من فم ترعة الإبراهيمية، وتخدم زمام مساحته حوالى 1,5 مليون فدان بما يعادل نحو20 ٪ من مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد، وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى والذى يضم خمسة محافظات (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، ويتم إطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار م3 سنويا، وتغذى مجموعة القناطر (7) ترع فرعية.
 
الجدير بالذكر أن تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية، يأتى تتويجا لسياسة تطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد إذ لم يبق سوى مجموعة قناطر ديروط وذلك بعد استكمال أعمال التجديد الأخرى بقناطر إسنا، ونجع حمادى وقناطر بحر يوسف وقناطر منشأة الذهب وقناطر أسيوط.  
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: محدودية المياه والتعدى على الرقعة الزراعية أبرز التحديات

وداعًا للرى بالغمر وإهدار المياه.. الزراعة: الانتهاء من الرى المطور بـ215 ألف فدان وجار العمل فى 45 ألف أخرى بـ 10 محافظات تسلم نهاية العام.. ومباحثات مع البنك الدولى لتطبيق نظام "التنقيط" بـ250 ألف فدان جديدة

ديروط

اسيوط

قناطر

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة