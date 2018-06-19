قطاع الخزانات: الانتهاء من دراسات قناطر ديروط الجديدة لتنفيذها منتصف 2019

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بديلة للمجموعة الحالية، إذ تم إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية بدعم من وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) فى الفترة من 2009 – 2010 وخلصت الدراسة إلى أن بديل الإحلال هو الأكثر جدوى.

وأضاف حبيش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جارى حاليا، إعداد العقود لطرحها على الشركات الاستشارية للتنفيذ، مشيرا إلى أن أعداد العقود سوف يستغرق عاما، على أن يتم طرحها على الشركات اليابانية، منتصف العام المقبل، وذلك من خلال قرض ميسر من الجايكا اليابانية، بقيمة 5.85 مليار ين يابانى بما يعادل 420 مليون جنيه مصرى، يسدد على 30 عاما و10 سنوات فترة سماح.

وأوضح حبيش أن مجموعة قناطر ديروط الحالية، من أقدم المنشآت المائية فى مصر، حيث تم إنشائها عام 1872 (أى منذ أكثر من 140 عاما) وتُعد المجموعة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية المُستخدمة فى مصر على الإطلاق، وتقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60,60 من فم ترعة الإبراهيمية، وتخدم زمام مساحته حوالى 1,5 مليون فدان بما يعادل نحو20 ٪ من مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد، وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى والذى يضم خمسة محافظات (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، ويتم إطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار م3 سنويا، وتغذى مجموعة القناطر (7) ترع فرعية.

الجدير بالذكر أن تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية، يأتى تتويجا لسياسة تطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد إذ لم يبق سوى مجموعة قناطر ديروط وذلك بعد استكمال أعمال التجديد الأخرى بقناطر إسنا، ونجع حمادى وقناطر بحر يوسف وقناطر منشأة الذهب وقناطر أسيوط.