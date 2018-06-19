قائد الحرس الثورى الإيرانى يحذر من "التساهل" مع الولايات المتحدة

أ ف ب

حذر قائد الحرس الثورى الإيرانى الثلاثاء من "التساهل مع أمريكا"، بعدما تحدثت معلومات صحفية عن قيام "ناشطين سياسيين" بتوجيه رسالة تدعو الجمهورية الإسلامية إلى إعادة النظر فى موقفها حيال واشنطن.

وقال الجنرال ابراهيم على جعفرى كما نقلت عنه وكالة اسنا الطالبية "الجميع يعلمون اليوم ان التساهل مع الولايات المتحدة يعنى موت الثورة الاسلامية. اذا لم نقل ان (ما قام به اصحاب الرسالة) هو خيانة، فعلينا ان نقول انه يمهد لتنازلات للعدو".

والأحد، نشرت صحيفة اعتماد الاصلاحية مقالا عن رسالة وجهها مئة من "الناشطين السياسيين" الايرانيين الى "السلطات العليا" فى الجمهورية الاسلامية، يقيم عدد كبير منهم فى الخارج، يدعون فيها طهران الى القيام ب"مبادرة" تظهر استعدادها لاجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.