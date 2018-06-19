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فيديو.. اللقطات الأولى لمطار الحديدة بعد تحريره من الحوثيين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:24 م
فيديو.. اللقطات الأولى لمطار الحديدة بعد تحريره من الحوثيين الحرب فى اليمن - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم حسان
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أذاعت فضائية سكاى نيوز عربية، اللقطات الأولى من مطار الحديدة بعد سيطرة المقاومة اليمنية عليه، عقب تحريره من قبضة الحوثيين صباح اليوم الثلاثاء.

 

 

ونشبت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الثلاثاء، بين المقاومة اليمنية والمليشيات الحوثية بمطار الحديدة، وأسفرت المعارك عن مقتل العشرات من الحوثيين داخل وخارج مبانى المطار الذى تم تحريره بالكامل من المسلحين.

 

ونفذت مليشيات الحوثيين عمليات إجرامية بشعة فى حق المدنيين فى مدينة الحديدة اليمنية، ردا على تحرير المطار منهم، حيث قصفوا منازل اليمنيين والأحياء السكنية بالدبابات وقتلوا عددا من الأسر بالكامل بما فيهم الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم 12 عاما، ووضعوا متاريس للتحصن فى ميناء الحديدة.


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