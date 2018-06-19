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طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لمدينة دمياط للأثاث الشهر المقبل

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:59 م
طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لمدينة دمياط للأثاث الشهر المقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن أنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بورش المرحلة الثانية من مشروع مدينة دمياط للأثاث الشهر المقبل.

 

وكان مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث قد قرر فى وقت سابق تأجيل طرح المرحلة الثانية للورش بالمدينة إلى ما بعد الانتهاء من استكمال كافة الطرق والمرافق الخاصة بالمدينة وبدء تسليم المرحلة الأولى من الورش إلى المشترين.

 

يذكر أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر والتى توليها الدولة اهتماما بالغا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، ويضم 1400 ورشة لصغار الصناع، وأراضى للأغراض الصناعية كاملة المرافق، بمساحة اجمالية تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجارى لتسويق الأثاث يضم 400 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وفندق آخر 3 نجوم، ومركز دولى للمؤتمرات، وتشمل أيضا خدمات إدارية ومستشفى ومركز تكنولوجى، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.

 


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