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صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:55 ص
صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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قاد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة مفاجئة على  مجمع مواقف الميكروباص بعبود  صباح فجر اليوم  الثلاثاء للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك مجمع  مواقف عبود ورافقه كل من  اللواء هشام لطفى نائب مدير أمن القاهرة  لقطاع الشمال  ومدير إدارة  المرور والأجهزة الرقابية  بمحافظة القاهرة وطالب المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى التعريفة وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات يقوم المواطن بالإبلاغ  على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك  "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 ،فى إطار مصلحة المستهلك.

وحذر  " عبد المعطى " السائقين من زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة وإلا سيعرض السائق نفسه للمسائلة القانونية من الجهات المعنية، كما ، كما تحدث مع المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه الجولات حتى تكون بمثابة رادع لأى سائق تسول له نفسه زيادة تعريفه الأجرة دون أى مبررات.

وقام رئيس جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بتوحيد سعر تعريفة الأجرة  المقررة لخط السير لتكون الأجرة موحده للذهاب والعودة لنفس خط  السير الواحد بعد شكاوى بعض المواطنين   من استغلال السائقين  فى تحديد سعر للاجرة للذهاب مختلف عن  العودة رغم نفس  خط السير.

وشدد عبد المعطى، على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وانه فى حالة مخالفة أى سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر  فيه رئيس جهاز حماية المستهلك  بعمل جولات ميدانية مفاجئة على مواقف الميكروباص ومحطات الوقود ومحطات تعبئة البوتاجاز ،حيث قام بجولات مفاجئة  فى العديد من  المحافظات المختلفة على مدار الايام الماضية  مثل الشرقية والقليوبية  والدقهلية ودمياط وبورسعيد  للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، وكذلك التأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى.

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (1)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (1)

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (2)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (2)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (3)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (3)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (4)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (4)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (5)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (5)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (6)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (6)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (7)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (7)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (8)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (8)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (9)
رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة فجرا على مجمع مواقف عبود (9)

 


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صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك يواصل جولاته المفاجئة على محطات الوقود

حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

مواقف عبود




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