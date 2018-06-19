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صور.. توافد الجماهير على ملعب سان بطرسبرج قبل لقاء مصر وروسيا بالمونديال

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:45 م
صور.. توافد الجماهير على ملعب سان بطرسبرج قبل لقاء مصر وروسيا بالمونديال جماهير مصرية
أ ش أ - تصوير رويترز
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شهد محيط ملعب سان بطرسبرج زحاما شديدا من الجماهير لحضور مباراة مصر وروسيا فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمونديال، وقامت قوات الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى الملعب أمام حركة السيارات لتسهيل دخول المشاه إلى المدرجات .

كما شهد مترو الأنفاق بمدينة سانت بطرسبرج الروسية إقبالا كبيرا من جانب الجماهير المصرية، حيث اكتظت جميع عربات المترو فى طريقها إلى ملعب المباراة.

وواصلت الجماهير المصرية احتفالاتها فى منطقة المشجعين التابعة للفيفا قبل انطلاق المباراة، والتى ستبدأ فى تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت سان بطرسبرج .

وكان الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، قد أعلن تشكيل الفراعنة ويضم كل من: محمد الشناوى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى وتريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.

الجماهير المصرية والروسية
الجماهير المصرية والروسية

 

جماهير منتخب مصر (2)
جماهير منتخب مصر

 

جماهير منتخب مصر (3)
جماهير منتخب مصر

 

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر

 

أمطار
أمطار

 

توافد الجماهير
توافد الجماهير

 

جماهير روسيا
جماهير روسيا

 

جماهير منتخب مصر
جماهير منتخب مصر

 

مدرجات مباراة مصر وروسيا
مدرجات مباراة مصر وروسيا

 


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