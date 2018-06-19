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صور.. استعدادت أمنية بالصين لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:54 ص
صور.. استعدادت أمنية بالصين لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون استعدادت أمنية بالصين لاستقبال زعيم كوريا الشمالية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تستعد الصين اليوم الثلاثاء، لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بانتشار مكثف لقوات الأمن الصينية فى المطار وصالة كبار الشخصيات لتأمين الزعيم الكورى الشمالى.

وكان التلفزيون الصينى قد ذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، فى ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام.

ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون فى الصين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

 

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية

 

جانب من تواجد قوات الشرطة الصينية
جانب من تواجد قوات الشرطة الصينية

 

شرطى صينى
شرطى صينى

 

جانب من تأمين قوات الشرطة الصينية
جانب من تأمين قوات الشرطة الصينية

 

قوات الأمن الصينية
قوات الأمن الصينية

 

الشرطة الصينية تقوم بعمليات التأمين
الشرطة الصينية تقوم بعمليات التأمين

 

قوات الشرطة الصينية
قوات الشرطة الصينية

 

تواجد شرطى كثيف لتأمين وصول زعيم كوريا الشمالية
تواجد شرطى كثيف لتأمين وصول زعيم كوريا الشمالية

 

تنظيف الطرق فى الصين
تنظيف الطرق فى الصين

 

 


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