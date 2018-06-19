صور.. استعدادت أمنية بالصين لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تستعد الصين اليوم الثلاثاء، لاستقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بانتشار مكثف لقوات الأمن الصينية فى المطار وصالة كبار الشخصيات لتأمين الزعيم الكورى الشمالى.

وكان التلفزيون الصينى قد ذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، فى ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام.

ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون فى الصين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.



الشرطة الصينية



جانب من تواجد قوات الشرطة الصينية



شرطى صينى



جانب من تأمين قوات الشرطة الصينية



قوات الأمن الصينية



الشرطة الصينية تقوم بعمليات التأمين



قوات الشرطة الصينية



تواجد شرطى كثيف لتأمين وصول زعيم كوريا الشمالية