شرطة الاحتلال الإسرائيلى تقتحم فندقا بالقدس خلال احتفال باليوم الوطنى الروسى

رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى ومخابراتها، مساء اليوم الاثنين، فندقا بالقدس الشرقية المحتلة كان يقام به احتفال باليوم الوطنى لجمهورية روسيا الاتحادية، واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المشاركين بالاحتفال ، وسلمت أصحاب الفندق إستدعاء للتحقيق.

وقال مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الخارجية والدولية نبيل شعث إن قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ومخابراتها داهمت فندقا بالقدس الشرقية كان يقام به الحفل الذى حضره ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحى فتوح ، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، ورئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا ، ورئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية الوطنية والدينية والدبلوماسية، وأعضاء من المجلسين التشريعى الفلسطينى والثورى لحركة فتح.

وأضاف شعث ، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم الإثنين ، أنه شارك ممثلا عن الرئيس محمود عباس فى احتفال رسمى نظمته جمعية الصداقة الفلسطينية - الروسية فى القدس الشرقية ، وألقى كلمة بمناسبة اليوم الوطنى لروسيا الاتحادية ، بحضور السفير الروسى حيدر أغانين.

وأشار إلى أن السفير الروسى أغانين ألقى كلمة أكد فيها أن روسيا تعترف أن القدس الشرقية هى عاصمة لدولة فلسطين ، وأن القدس الغربية عاصمة لدولة اسرائيل ، وأن الموقف الروسى ثابت ولن يتغير أبدا، وأنها تعترف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وبين شعث أن السفير الروسى حيدر أغانين ألقى كلمته خلال الاحتفال ، بينما حاولت شرطة الاحتلال منعه من إلقاء كلمته من خلال فصل التيار الكهربائى ، مشيرا إلى أنه استمر بإلقاء كلمته، وبعدها داهمت قوة من شرطة الاحتلال المكان.