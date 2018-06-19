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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين عقب قمة سنغافورة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:21 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين عقب قمة سنغافورة وصول زعيم كوريا الشمالية للصين
كتب محمد جمال
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وصل اليوم، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، إلى الصين، حيث تحرك موكبه فى طريق تشانجان باتجاه ميدان تيانانمين فى العاصمة بكين.

وانتشرت قوات الأمن الصينية فى المطار وصالة كبار الشخصيات لتأمين الزعيم الكورى الشمالى، وكان التلفزيون الصينى قد ذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، فى ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام، ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون فى الصين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز تصريحات هذه الزيارة... 

س: متى وأين التقى زعيم كوريا الشمالية رئيس الصين؟

التقى زعيم كوريا الشمالية،والذى وصل بكين صباح الثلاثاء رئيس الصين فى قصر الشعب، واستقبل كيم بشكل رسمى حيث تم استعراض حرس الشرف العسكرى فيما اصطف أطفال لتحيته.

س: ما هو ترتيب تلك الزيارة لزعيم كوريا الشمالية؟

تأتى زيارة كيم الثالثة لبكين منذ مارس الماضى فى وقت تسعى الصين إلى تعزيز دورها كوسيط بين الولايات المتحدة وجارتها كوريا الشمالية، حيث لها مصالح أمنية واقتصادية.

زعيم كوريا الشمالية ورئيس الصين
زعيم كوريا الشمالية ورئيس الصين

س: ما هى أهم تصريحات كيم جونج أون فى تلك الزيارة؟

أطلع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الرئيس الصينى شى جينبينج الثلاثاء فى بكين على تفاصيل قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سنغافورة، فى زيارة تبرز جهود بكين للبقاء فى قلب الدبلوماسية النووية.

وعبر كيم عن شكره وأشاد بدعم الصين لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية ودورها المهم فى حماية السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة".

وتابع أن كوريا الشمالية "عبرت عن أملها للعمل مع الصين والأطراف الأخرى المعنية للترويج وتاسيس آلية سلام قوية ودائمة فى شبه الجزيرة الكورية وتقديم جهود مشتركة لتحقيق سلام دائم فى شبه الجزيرة".

وأبلغ كيم شى أن قمته مع ترامب "حققت النتائج التى تتماشى مع مصلحة جميع الأطراف وتوقعات المجتمع الدولى".

ترامب وزعيم كوريا الشمالية

س: ما هى أهم تصريحات رئيس الصين عن  تلك الزيارة؟

أبلغ شى كيم أنه "يريد أن تنفذ كوريا الشمالية والولايات المتحدة النتائج التى تم التوصل إليها فى قمة" سنغافورة التاريخية التى أفضت الأسبوع الماضى إلى إعلان أكد فيه الزعيم الكورى الشمالى مرة جديدة "التزامه الحازم والثابت حيال نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة" الكورية.

وتابع "إذ نفذ الطرفان نتائج القمة خطوة خطوة، فإنها ستفتح مرحلة جديدة ومهمة فى مجال نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية".

واثر قمة سنغافورة، اقترحت الصين تخفيف مجلس الأمن بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على حليفتها. وربما لم تكن الصين موجودة على طاولة المفاوضات فى قمة سنغافورة، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ قوى من خلف الستار، على ما أفاد وانغ.

س: كيف تظهر زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين؟

تظهر زيارة كيم لبكين، أن الصين لاعب "رئيسى" فى المباحثات و"تعكس أن الصين لا يمكن الاستغناء عنها فى المسألة النووية الكورية".


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