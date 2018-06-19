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رئيس الحكومة التونسية الأسبق يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:30 م
رئيس الحكومة التونسية الأسبق يعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية الأسبق
تونس (أ ش أ)
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قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادى الجبالى، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2019 حتى لو قدّمت حركة النهضة مرشّحا، مُضيفا "من الواجب الوطنى التقدم لإنقاذ البلاد".

وأكد الجبالى - فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تمر بوضع اقتصادى صعب، وأنّ هنالك أولويات فى هذه المرحلة، منها مسألة إصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العامة وإعادة التوازنات المالية والتى تتطلب إجراءات سريعة.

وتقدّم الجبإلى بمبادرة دعا من خلالها كلّ من يرى فى نفسه الكفاءة والقدرة إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، مُضيفا "أوجه نداء لمن​ كان يقاوم الاستبداد وسأكون من بينهم لتشكيل جبهة رئاسية يتم الاتفاق فيما بينها على برنامج رئاسى ويقومون فيما بينهم بترشيح شخص لخوض السباق الرئاسى".

 


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