رئيس الإنجيلية بمصر ينهي زيارته كنسية لألمانيا متوجهًا للولايات المتحدة

سارة علام

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال زيارته لألمانيا قيادات الكنيسة الإنجيلية وقادة الكنائس العربية بأوروبا، كما التقى برايس مانفريد رئيس كنيسة راينلاند بمدينة دوسردولف بولاية شمال الراين الألمانية، واختتم زيارته بخدمة أمس الأحد بالصلاة في الكنيسة الإنجيلية بمدينة شتوتجارت الألمانية

ومن المقرر أن يستأنف رئيس الطائفة الإنجيلية زياراته للولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء عدة محاضرات ببعض الولايات وهي شيكاغو وواشنطن وسانت لويس

كما يلتقي عددًا من المسئولين الأمريكيين وبعض أعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى عدد من قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية والأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.