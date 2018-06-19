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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:36 م
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داعش يختطف 6 من أصحاب معامل المواد الإنشائية غربى الأنبار بالعراق

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:13 م
داعش يختطف 6 من أصحاب معامل المواد الإنشائية غربى الأنبار بالعراق قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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قال مصدر أمنى فى محافظة الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابى اختطف ستة أشخاص من أصحاب معامل المواد الإنشائية غرب قضاء الرطبة غربى المحافظة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن 6 أشخاص من أصحاب معامل المواد الإنشائية للحصى والطابوق ذهبوا لتفقد معاملهم غرب قضاء الرطبة غربى الأنبار، رغم تحذير القوات الأمنية لهم بعدم استقرار تلك المنطقة، فقام عناصر داعش الموجودون فى تلك المنطقة باختطاف أصحاب المعامل، وبدأت القوات الأمنية فى البحث عنهم.

 

 


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