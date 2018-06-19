حصاد امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الفيزياء والتاريخ اليوم

كتبت سارة الباز

انتهى طلبة الثانوية العامة اليوم من امتحان مادتى الفيزياء للقسم العلمى والتاريخ للقسم الأدبى، وهما المادتان الأثقل على الطلبة على مدار العام.

عبر السطور المقبلة تصحبكم "اليوم السابع" فى جولة سريعة ومركزة لأهم أحداث اليوم فى امتحانات الثانوية العامة

1- تم رصد ورقتى إجابة لمادة اللغة العربية لطالب محتجز بسجن المنيا شديد الحراسة أحدهما باللجنة الأصلية للطالب بالسجن، والأخرى بذات الاسم بلجنة مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولى الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





2- اكتشاف مئات التليفونات بإحدى لجان الشغب بسوهاج.

3- إغماء 25 طالبا وطالبة فى مختلف محافظات مصر أثناء آداء امتحان الفيزياء، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.





4- أصيب رئيس لجنة ومصحح ومصححة بالإغماء نتيجة الطقس الحار.





5- إقالة رئيس لجنة واستبعاد مراقب أول وإحالتهما للمساءلة القانونية أثناء جولة مفاجئة لمدير عام الامتحانات لوجود بعض المخالفات الخاصة بتوزيع نموذج كراسة الامتحان وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.





6- رصدت غرفة العمليات المركزية حالات غش إلكترونى خلال انعقاد الامتحان بمادتى التاريخ والفيزياء في عدة محافظات.





7- ضبط طالب سرب التاريخ على النت بالإسكندرية، وضبط جهاز محمول بحوزة طالب فى الفيوم.

8- ضبط 5 حالات غش لطلبة بكفر الشيخ.





9- ورد بتقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر أن مستوى الامتحان بمادتى التاريخ والفيزياء يناسب الطالب المتوسط.



