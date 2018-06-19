حبس سائق توك توك متهم بقتل مزارع وسرقة 200 ألف جنيه فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

قررت نيابة أسيوط، حبس سائق توك توك متهم بقتل مزارع وسرقة 200 ألف جنيه كانت بحوزته، عقب بيعه لقطع أرض زراعية بقرية الزاوية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من "ح. ص. أ" مبيض محارة ومقيم موشا، دائرة المركز، بتغيب عمه المدعو"م. أ. م" مزارع ومقيم بذات الناحية، منذ خروجه من المنزل يوم 10 يونيو فى طريقه إلى قرية الزاوية لبيع قطعة أرض واستلام ثمنها "200 ألف جنيه" وعدم عودته حتى الآن.

علي الفور، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، للتحرى حول الواقعة وكشف أبعادها، ضم قيادات وضباط إدارة البحث برئاسة اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، وفرع الأمن العام وضباط مباحث المركز.. حيث تم وضع خطة بحث التأكد عما إذا كان المتغيب قد استلم المبلغ المالى المشار إليه من عدمه، وفحص علاقات المتغيب وخلافاته مع أصدقائه وعما إذا كان أيا منها يرقى لارتكاب الواقعة، وفحص خط سير المتغيب منذ تاريخ غيابه، و فحص المشتبه بهم والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع.

ومن خلال السير فى خطة البحث، وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو" ن. أ. ح" سائق توك توك ومقيم موشا ـ دائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "سلاح".

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل أكمنة ثابتة ومتحركة وجمع المعلومات واستهداف الأماكن المحتمل هروب المتهم إليها، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن كامل المبلغ المستولى عليه "200 الف جنية" والتوك توك خاصته بدون لوحات معدنية "تم ضبطهم".

وأنه عقب علمه أن المجنى عليه يحوز مبلغ "200 ألف جنيه" قام باستدراجه وإعطائه عصير به أقراص مخدرة، ونقله بالتوك توك خاصته إلى منطقة صحراوية معزولة بناحية مركز الغنايم، وقام بخنقه " بكوفية" وطعنه بالرقبة بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالى 200 ألف جنيه ودفنه بتلك المنطقة، وتم العثور على جثة المجنى عليه بمنطقة صحراوية بالقرب من مدخل مدينة الغنايم على الطريق الصحراوى الغربي أسيوط/ سوهاج بإرشاد المتهم .