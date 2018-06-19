تعليم الجيزة: رئيس امتحانات الثانوية يتابع لجان مدرسة عاطف الإسلامبولى بالبدرشين

كتب إبراهيم سالم

قالت إلهام ابراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنها رافقت الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال جولته بإحدى مدارس مركز البدرشين "مدرسة عاطف الإسلامبولى" للتأكد من سير عملية الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأضافت وكيل تعليم الجيزة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم المرور على الطلاب داخل اللجان للتأكد من مدى صعوبة الامتحان، والإجراءات التى تمت لتذليل العقبات أمام الطلاب لأداء امتحانى التاريخ والفيزياء، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أية شكاوى أو سلبيات خلال تلك الجولة.