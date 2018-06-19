تعرف على أخطاء تؤدى لاندلاع الحرائق داخل محطات الوقود لمنع تكرارها × 8 نقاط

يقع سائقو السيارات فى مجموعة من الأخطاء أثناء دخولهم محطات الوقود وتعرض حياتهم للخطر لتجنب اشتعال النيران ونشوب حريق داخل المحطات ومن تلك الإجراءات:
-إطفاء السجائر فى أثناء التواجد بمحطة الوقود قد يؤدى إلى التفاعل مع البنزين بسبب التطاير.
-استمرار تشغيل السيارة فى أثناء تعبئة الوقود ومغادرتها يتسبب فى حريق.
-استخدام الهاتف المحمول فى إجراء المكالمات له مخاطره بسبب الترددات.
-تعبئة الوقود فى أى أوعية خارجية غير مخصصة لحمل الوقود مثل "زجاجات أو جراكن المياه".
-ترك محرك السيارة فى حالة تشغيل، يعد من أخطر الأشياء التى قد تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
-أى مواد مشتعلة مع السائق تتفاعل مع الانبعاثات التى تتطاير من خزان الوقود أثناء التعبئة.
-عدم إطفاء المحرك وابتعاد السائق عن السيارة أثناء تعبئتها بالوقود يعرض حياتك للخطر.
-بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يجب التأكد من حزام أسطوانة الغاز لمنع التسرب.
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