video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أخطاء تؤدى لاندلاع الحرائق داخل محطات الوقود لمنع تكرارها × 8 نقاط

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 ص
تعرف على أخطاء تؤدى لاندلاع الحرائق داخل محطات الوقود لمنع تكرارها × 8 نقاط محطة وقود - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يقع سائقو السيارات فى مجموعة من الأخطاء أثناء دخولهم محطات الوقود وتعرض حياتهم للخطر لتجنب اشتعال النيران ونشوب حريق داخل المحطات ومن تلك الإجراءات:

 

-إطفاء السجائر فى أثناء التواجد بمحطة الوقود قد يؤدى إلى التفاعل مع البنزين بسبب التطاير.

 

-استمرار تشغيل السيارة فى أثناء تعبئة الوقود ومغادرتها يتسبب فى حريق.

 

-استخدام الهاتف المحمول فى إجراء المكالمات له مخاطره بسبب الترددات.

 

‪ -تعبئة الوقود فى أى أوعية خارجية غير مخصصة لحمل الوقود مثل "زجاجات أو جراكن المياه".

 

-ترك محرك السيارة فى حالة تشغيل، يعد من أخطر الأشياء التى قد تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

 

-أى مواد مشتعلة مع السائق تتفاعل مع الانبعاثات التى تتطاير من خزان الوقود أثناء التعبئة.

 

-عدم إطفاء المحرك وابتعاد السائق عن السيارة أثناء تعبئتها بالوقود يعرض حياتك للخطر.

 

-بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يجب التأكد من حزام أسطوانة الغاز لمنع التسرب.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تواصل حملاتها على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة.. إلزام السائقين بوضع ملصق بالأسعار الجديدة ولافتات بالمواقف لعدم استغلال المواطنين.. المرور تداهم 600موقف عشوائى وشرطة التموين تراقب محطات الوقود

اخبار الحوادث

حرائق محطات الوقود

الحماية المدنية

اخبار مصر

الحوادث

الغاز الطبيعى

سيارات الاطفاء

تسرب الغاز




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة