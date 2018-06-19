تعرف على أخطاء تؤدى لاندلاع الحرائق داخل محطات الوقود لمنع تكرارها × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

يقع سائقو السيارات فى مجموعة من الأخطاء أثناء دخولهم محطات الوقود وتعرض حياتهم للخطر لتجنب اشتعال النيران ونشوب حريق داخل المحطات ومن تلك الإجراءات:

-إطفاء السجائر فى أثناء التواجد بمحطة الوقود قد يؤدى إلى التفاعل مع البنزين بسبب التطاير.

-استمرار تشغيل السيارة فى أثناء تعبئة الوقود ومغادرتها يتسبب فى حريق.

-استخدام الهاتف المحمول فى إجراء المكالمات له مخاطره بسبب الترددات.

‪ -تعبئة الوقود فى أى أوعية خارجية غير مخصصة لحمل الوقود مثل "زجاجات أو جراكن المياه".

-ترك محرك السيارة فى حالة تشغيل، يعد من أخطر الأشياء التى قد تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

-أى مواد مشتعلة مع السائق تتفاعل مع الانبعاثات التى تتطاير من خزان الوقود أثناء التعبئة.

-عدم إطفاء المحرك وابتعاد السائق عن السيارة أثناء تعبئتها بالوقود يعرض حياتك للخطر.

-بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يجب التأكد من حزام أسطوانة الغاز لمنع التسرب.