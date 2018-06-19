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ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:47 ص
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الاثنين، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار سنويا من الواردات الصينية، وذلك ردا على الاجراءات "المرفوضة" التي اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية اولى فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية.

وقال ترامب فى بيان نشره البيت الأبيض، إنه "يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأمريكية".

وكانت جمعية الألومنيوم الأمريكية أعلنت أمس الاثنين، إن وزارة التجارة خلصت إلى أن منتجات لفائف الألومنيوم الصينية تباع فى أسواق الولايات المتحدة بأقل من القيمة العادلة وإن رسوم لمكافحة الإغراق نسبتها 167.16 بالمئة ستفرض عليها.

ورحبت الجمعية بالقرار، حيث اعتادت جمعية الألومنيوم إعلان النتائج التى توصلت إليها تحقيقات وزارة التجارة ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم قبل أن تعلنها الوزارة نفسها.

وقالت رئيسة الجمعية هايدى بروك فى بيان "تحرك اليوم من قبل وزارة التجارة هو بالظبط ذاك النوع من الإنفاذ القوى والمستهدف (للقانون) فى التجارة الذى نحتاجه لدعم نظام تجارى عالمى يكون مستندا إلى أسس وقواعد.

وللفائف الألومنيوم عدة استخدامات، بداية من واجهات المباني، ووصولا إلى اللوحات الإرشادية فى الشوارع وهياكل المقطورات.

 

 

 


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