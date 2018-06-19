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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:59 م
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ترامب يتهم الديمقراطيين برغبتهم فى تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:03 م
ترامب يتهم الديمقراطيين برغبتهم فى تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الديمقراطيين بأنهم يرغبون فى تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد وغزوها.

وقال ترامب - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الثلاثاء أوردتها شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - "الديمقراطيون هم المشكلة. فهم لا يكترثون بشأن الجريمة ويرغبون فى أن يتدفق المهاجرين غير الشرعيين - بصرف النظر عن مدى السوء الذى من الممكن أن يكونوا عليه - إلى البلاد ويغزونها، مثل عصابة (إم إس-13(."
وأضاف أن الديمقراطيين ليس بوسعهم الفوز فى ظل سياساتهم المريعة، لذا فهم يرون هؤلاء المهاجرين كناخبين محتملين.

ومن المخطط أن يناقش ترامب فى وقت لاحق اليوم مع المشرعين الجمهوريين تشريعات الهجرة، حيث تتعرض الإدارة الأمريكية الحالية لضغوط للتراجع عن سياستها بشأن الهجرة التى أدت إلى فصل نحو ألفى طفل قسرا عن والديهم المهاجرين من المكسيك للولايات المتحدة بشكل غير مشروع.

 

 


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