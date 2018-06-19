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ترامب: "نافتا" هى إحدى أسوأ الاتفاقات التى عقدتها بلادنا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:32 م
ترامب: "نافتا" هى إحدى أسوأ الاتفاقات التى عقدتها بلادنا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) هى إحدى أسوأ الاتفاقات التى عقدتها بلاده واصفا إياها بـ"الكارثة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر للاتحاد الوطنى للأعمال المستقلة نقلته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية،" أن هناك كمية هائلة من المخدرات تدخل بلادنا من المكسيك والحدود الجنوبية بسبب عدم وجود حائط بالحدود".

وتابع ترامب قائلا "سنرى إذا ما سيمكننا الوصول لاتفاق (نافتا) معقول"، مشيرا إلى أن بلاده تستطيع أن تجرى محادثات ثنائية مع كندا وأخرى مع المكسيك.

وأشاد الرئيس الأمريكى بدولة كندا ، مشيرًا إلى محاربتها مع أمريكا فى الحربين العالمتين .

 


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