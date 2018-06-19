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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و853 مليون جنيه قيمة التداول

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:54 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و853 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 184 مليون ورقة مالية بقيمة 853 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.61% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.63%، والعرب على 8.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 16067 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2042 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 

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