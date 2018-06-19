بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد

مينسك (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أنه ناقش مع نظيره البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، ضمان القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد.

وقال بوتين للصحفيين، بعد اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد فى العاصمة البيلاروسية مينسك "لقد جرى طرح قضايا تعزيز التعاون فى مجال السياسة الخارجية، وضمان القدرة الدفاعية والأمن لدولة الاتحاد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين، أنه جرى التأكيد على برنامج الإجراءات المنسقة بين البلدين على الساحة الدولية للفترة من 2018 إلى 2019.

ووافق مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد الذى جرى عقده اليوم الثلاثاء فى مينسك، على برنامج العمل المشترك فى مجال السياسة الخارجية للبلدين للفترة 2018-2019.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الاتحاد روسيا — بيلاروس، هى مشروع اتحاد يجمع روسيا وجمهورية بيلاروس فى فضاء سياسى واقتصادى وعسكرى وجمركى وقانونى وإنسانى وثقافي، وينظم على مراحل. حيث إنه وبعد انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وإنشاء رابطة الدول المستقلة، منذ عام 1992 ، استمرت عملية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وبيلاروس داخل هذه المنظمة.