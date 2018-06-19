بعد رحيل الفنان ماهر عصام بنزيف فى المخ.. تعرف على أهم أسبابه القاتلة

كتبت أمل علام

بعد رحيل الفنان الشاب ماهر عصام، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، داخل أحد مستشفيات نتيجة اصابته بجلطة بالمخ عن عمر يناهز 38 عامًا، نقدم كل ما تريد أن تعرفه عن الجلطة المخية أسبابها، وطرق علاجها، والأسباب المؤدية للوفاة.

فبعد مسيرة فنية قصيرة وحزينة كان يعانى ماهر عصام من الكثير من الآلام والحزن وكانت تربطه بشقيقته علاقة قوية، والمفارقة أنها توفيت عام 2014 بنزيف فى المخ أيضا وهو نفس السبب فى رحيله حيث توفى نتيجة إصابته عانى من نزيف حاد فى المخ.

واستمرارا لحياة عصام الحزينة بعد عامين فقط من وفاة شقيقته رحلت والدته عام 2016.

من جانبه قال الدكتور غريب فاوى، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بطب سوهاج، عضو الأكاديمية الأمريكية للأعصاب، إن نزيف المخ هو ثانى سبب لأسباب للسكتة الدماغية بعد جلطة المخ، حيث تشكل جلطة المخ من 60 إلى 70 % من أسباب السكتة الدماغية، بينما يشكل نزيف المخ حوالى 30 % من أسباب السكتة الدماغية، وقد تزيد نسبة نزيف المخ فى بعض البلدان الحارة عن المناطق الأخرى.

وأضاف فاوى، أن هناك أسباب عديدة لنزيف المخ مثل ارتفاع الضغط المفاجئ وأمراض شرايين المخ وأمراض الدم المختلفة، وأمراض الدم المختلفة والعيوب الخلقية للأوعية الدموية سواء الشرايين أو الأوردة المخية، وقد يكون هناك سبب وراثى لنزيف المخ والتى تتمثل فى غالبيتها فى العيوب الخلقية للشرايين والأوردة المخية.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بطب سوهاج، أنه عندما يحدث نزيف المخ فى الأسرة الواحدة فى أكثر من فرد يكون ـأول سبب نبحث عنه هو وجود عيوب خلقية فى الأوعية الدموية المخية، ونبحث عن أمراض الدم الوراثية، والتى تتميز بسرعة النزف، مشيرًا إلى أنه تكمن خطورة نزيف المخ حسب السبب، وحسب المكان الذى حدث فيه النزيف، وشدته، ودائما نزيف جذع المخ هو أخطر الأماكن التى يتسبب النزيف فيها إلى الوفاة، حيث أنه ليس له مؤشرات سابقة لحدوثه حيث ويحدث فجأة، والمؤشر الوحيد له هو حدوث النزيف لأكثر من فرد فى الأسرة، وغالبا يكون هذا النزيف الناتج عن العيوب الخلقية مثل تمدد الشرايين هو أكثر أنواع النزيف من حيث شدته وحجمه، وهو من أكثر أنواع النزيف التى تسبب الوفاة.

وأشار إلى أن العوامل الوراثية ليس لها علاقة بالسن لذلك يحدث النزيف فى أى سن سواء الأطفال، أو الكبار، بعكس جلطات المخ، والتى غالبا ما تحدث فى كبار السن، موضحا أن النزيف الشديد يسبب الوفاة فورا، ويصيب الأماكن الحيوية داخل المخ، ولا يمكن إنقاذ المريض حتى فى أكبر المستشفيات، وتعتبر الوحمات المخية داخل الأوعية الدموية من الأسباب التى تؤدى إلى حدوث النزيف ثم الوفاة.

جدير بالذكر أن الفنان ماهر عصام عمل مع الزعيم عادل إمام فى فيلم (النمر والأنثى) عام 1987 وهو من مواليد 5 أكتوبر 1979 وبدأ عمله فى الفن طفلا بأفلام مثل (فوزية البرجوازية) 1985، (امرأة متمردة) 1986، و(اليوم السادس) 1986 مع المخرج (يوسف شاهين)، وفى مرحلة الشباب قدم أفلام (الآخر) 1999، (الأبواب المغلقة) 2000، (سكوت حنصور) 2001، (هى فوضى) 2007، (صرخة نملة) 2011، (قلب الأسد) 2013.

كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية، ومن أهمها: (وجه القمر) 2000، (لدواعى أمنية) 2001، (قضية نسب) 2006، (الملك فاروق) 2007، (عصابة بابا وماما) 2009، (فرقة ناجى عطالله) 2012، ومن آخر أعماله فيلم آسفين ياريس.