بعد ارتفاع شرائح الكهرباء.. إزاى ترشد استهلاكك وتخفض قيمة فاتورتك؟

كتبت سارة الباز

يستهلك القطاع المنزلى حوالى 40% من إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى جمهورية مصر العربية، وتعد الإنارة المستهلك الرئيسى فى الشرائح المنخفضة، بينما تعد الأجهزة الكهربائية المستهلك الرئيسى فى الشرائح المرتفعة؛ لذا يلزم معرفة الإرشادات العامة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سواء للإنارة، أو للأجهزة الكهربائية لتوفير المدفوع فى الفواتير.. ويستعرض "اليوم السابع" أهم النصائح والإرشادات التى تساعدك على تخفيض استهلاكك للكهرباء وقيمة الفاتورة مع نهاية كل شهر.

إزاى تخفض من تكلفة الإضاءة بنسبة 15%؟



الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.

إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.

استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.

استبدال الكابـح المغناطيسى (الترانس المغناطيسي) للمبات الفلـورسنت بكابـح إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي.

إزاى تخفض من استهلاك طاقة الكهرباء فى التكييف بنسبة 10%؟



عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويمكنك التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

أغلق الأبواب والنوافذ؛ لمنع تسريب الهواء وتظليل الغرفة باسدال الستائر قبل تشغيل التكييف.

ليكن أكثر اعتمادك على المروحة لتلطيف درجة حرارة المكان بدلا من التكييف.

أغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالى 15 دقيقة.

المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة فى جهاز التكييف تعمل بسهولة وأن حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية.

افحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين فى حال الشعور بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

تجنب أن يكون ثرموستات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات، أو مصدر للحرارة.

تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف.

إزاى تخفض من استهلاك طاقة الكهرباء فى الغسالات الأتوماتيكية بنسبة 20%؟



عند شراء الغسالة اختر الغسالة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكًا للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

لا تقم بالتشغيل إلا عند امتلاء الغسالة؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

استخدم المياه الساخنة للملابس المتسخة جدًا فقط.

استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

إزاى تخفض من استهلاك طاقة الكهرباء فى غسالة الأطباق؟



عند شراء الغسالة اختر الغسالة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكًا للكهرباء.

لا تقم بالتشغيل إلا عند امتلاء غسالة الأطباق؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الكهربائية المستهلكة.

نظف بقايا الطعام من الأطباق قبل وضعها فى الغسالة.

استخدم مفتاحا موفرا للطاقة يغلق الغسالة أوتوماتيكيا قبل دورة التجفيف، ويمكن عمل ذلك يدويًا وفتح الباب لجعل الأطباق تجف فى الهواء العادى.

استبدل غسالة الأطباق التى مر عليها عشرة سنوات بأخرى عالية الكفاءة.

إزاى تخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية فى السخانات الكهربائية؟



عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء.

لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء

اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.

لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة؛ تؤدى إلى فقد درجة الحرارة، أى استهلاك أكثر للكهرباء وارتفاع فى قيمة فاتورة الكهرباء؛ لذا يفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.

اصرف ربع كمية مياه الخزان كل ثلاثة أو ستة أشهر؛ للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان.

8- استخدم مواسير المياه الساخنة من النوع بربولين (الحافظة لدرجة الحرارة)، أو مواسير معدنية مجلفنة معزولة عزلاً حرارياً جيداً.

إزاى تخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية فى الثلاجة بنسبة 25%؟



عند شراء الثلاجة اختر الثلاجة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكًا للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الثلاجة.

تأكد من نظافة المكثف الموجود خلف الثلاجة.تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

يجب إذابة الثلج من حين لآخر حتى لا يزيد سمك الثلج على 1/4 بوصة.

يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

رتب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

افصل التيار الكهربى عن الثلاجة فى حالة مغادرة المنزل لمدة لا تزيد على الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.استخدم مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفاً وذلك لخفض عدد مرات فتح الثلاجة.

ابعد مكان الثلاجة/ الفريزر عن البوتاجاز أو غسالة الأطباق أو سخان المياه أو أماكن سقوط الشمس بالغرفة.

ترك فراغ من جميع جوانب الثلاجة لا يقل عن واحد بوصة للسماح بمرور الهواء حول ملف المكثف.

ضع غطاء للإناء المحتوى على سوائل، ولا تضع أغذية ساخنة فى الثلاجة قبل أن تبرد.

إزاى تخفض استهلاك طاقة الكهرباء فى استخدام التليفزيون والريسيفر والكمبيوتر؟



عند شراء تليفزيون جديد اختر التليفزيون الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكًا للكهرباء.

اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام.

افصل التغذية الكهربائية عن التليفزيون من الفيشة وليس باستخدام الريموت (وضع الاستعداد)عند مشاهدة القنوات المحلية

افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر.افصل الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.

افصل شاشة الكمبيوتر الشخصى حال عدم الاستخدام لمدة تزيد على 20 دقيقة.

تعمل إيه عشان تخفض قيمة فاتورة الكهرباء مع باقى الأجهزة؟



عند شراء أجهزة كهربائية جديدة اختر الأجهزة الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكًا للكهرباء.

شغل مروحة الطرد "الشفاط" بالمطبخ أثناء الطبخ، وافصلها عند الانتهاء من الطبخ.

لاتترك شاحن المحمول فى الفيشة عند الانتهاء من الاستخدام.

تحكم فى استهلاك البويلر "الغلاية"، ومجفف الشعر من خلال الثرموستات ليتم فصلها أو توصيلها أوتوماتيكيا.