بدء مؤتمر " التعليم" لإعلان تفاصيل امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للإعلان عن تفاصيل اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الفيزياء والتاريخ والتى أدى فيها الطلاب صباح اليوم.

ويعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل حالات الغش والطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة الامتحان وبعض الأحداث التى شهدتها بعض لجان الامتحان

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.