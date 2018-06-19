انتحار طالب بالصف الثانى الإعدادى لرسوبه فى 4 مواد بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية –فتحية الديب

تخلص طالب بالصف الثانى الإعدادي، من حياته، اليوم الثلاثاء، بعدما شنق نفسه فى سقف غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية كفر محمد مصطفى التابع لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك لرسوبه فى 4 مواد خلال امتحان نهاية العام.وتم اخطار نيابة منياالقمح، للتحقيق برئاسة محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وباشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار "محمد غريب أحمد علي" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادي، داخل غرفة نومه، بعدما شنق نفسه فى سقف الغرفة.

وبسؤال أحد أفراد أسرته أقروا بانتحار نجلهم بسبب رسوبه فى 4 مواد فى نتيجة امتحانات نهاية العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4635 إدارى منيا القمح لسنة 2018، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة،التى طلبت تحريات المباحث لمعرفة سبب الوفاة.