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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:54 م
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الكنيسة الكاثوليكية تنفى تعرض بابا الفاتيكان لحادث سقوط أثناء صلاة القداس

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:52 م
الكنيسة الكاثوليكية تنفى تعرض بابا الفاتيكان لحادث سقوط أثناء صلاة القداس بابا الفاتيكان
(أ ش أ)
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نفى الأب هانى باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن سقوط البابا فرنسيس أثناء صلاة القداس.

وقال باخوم - فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء - " أن ما تم تداوله بشان تعرض البابا فرنسيس لحادث سقوط عارٍ تماماً من الصحة".

وأضاف " أن هذه الواقعة كانت بتاريخ 29 يوليو2016 والصور من تاريخها"، مشدداً أنه تم التواصل مع المتحدث لايبارشية روما اليوم والذى أكد أن البابا فى حالة جيدة ولا حقيقية لما يقال.

وكان عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) تداولت صور لسقوط البابا فرنسيس خلال صلاته القداس، طالبين الصلاة من أجله.

 


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