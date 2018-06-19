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الصحة: استئناف صرف أدوية فيروس سى من وحدات الفيروسات بالجمهورية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:30 ص
الصحة: استئناف صرف أدوية فيروس سى من وحدات الفيروسات بالجمهورية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف وحدات الفيروسات الكبدية بجميع أنحاء الجمهورية، عمليات صرف الأدوية للمرضى ومتابعة حالاتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
 
 
وقالت الدكتورة سهير إسماعيل رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، أن الوحدات عادت للعمل من اليوم ومستمرة بشكل طبيعى وتقوم بصرف الأدوية للمرضى.
 
 
وأوضحت أنه يمكن لأى مريض فحص أورام الكبد أو استخراج شهادة الشفاء التام من فيروس سى من أى من الوحدات، مشيرة إلى أن هناك وفرة كبيرة فى الأدوية.
 
 
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور شريف راشد الخبير فى مجال صناعة أدوية فيروس سى، أن الدكتورة هالة زايد منذ قدومها للوزارة وأعلنت دعمها لمبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيرس سى ما يعنى ان هناك دعم اكبر للبرنامج وابتخلص نهائيا منه خلال فترة وجيزة مضيفا ان مصر حققت انجازات كبيرة فى هذا الملف فى الفترة الاخيرة بفحص ما يقرب من 7 مليون مواطن للكشف عن الفيروس لافتا الى انه مستعد لتوفير كافة الامكانات لدعم البرنامج ولجنة الفيروسات باكملها . 
 
 

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الفيروسات الكبدية

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