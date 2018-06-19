الشرطة السويدية: مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث إطلاق النار بمدينة مالمو

استوكهولم (أ ش أ)

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين متأثرين بجروح أصيبا بهما فى حادث إطلاق نار بمدينة مالمو، ثالث أكبر مدن البلاد.

وأوضحت شرطة مالمو - فى بيان نقلته شبكة (ايه بى سى) الأمريكية - أن أحد القتيلين يبلغ من العمر 18 عاما، بينما الأخر يبلغ 29 عاما، وقد أصيبا الليلة الماضية عقب مغادرتهما مقهى إنترنت بوسط المدينة، وقد تسبب الحادث أيضا فى إصابة 4 أشخاص آخرين.

وأضاف البيان أنه تم اطلاق العشرات من الطلقات النارية خلال الحادث، إلا أنه لم يتم إجراء أية اعتقالات حتى الآن، وجارى البحث عن حافلة داكنة اللون يعتقد أنها استخدمت فى الحادث.