الشرطة السويدية: حادث إطلاق نار مدينة "مالمو" ليس له صلة بالإرهاب

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أعلنت الشرطة السويدية أن حادث إطلاق النار الذى وقع أمس وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بمدينة مالمو، ثالث أكبر مدينة فى البلاد، ليس له علاقة بالإرهاب.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الشرطة فريدريك برات، قوله إنه لا يوجد إشارات على أن هذا الحادث له صلة بالإرهاب، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون إطلاق النار وقع بين مجرمين.

وأشارت الشرطة السويدية إلى أن تحقيقات موسعة بدأت بشأن هذا الحادث، داعية من لديه معلومات بشأن الواقعة إلى سرعة الإدلاء بها.