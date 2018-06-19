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السيسى يبحث مع مدبولى ووزير النقل موقف تطوير شبكة الطرق والكبارى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:24 م
السيسى يبحث مع مدبولى ووزير النقل موقف تطوير شبكة الطرق والكبارى السيسى يبحث مع مدبولى ووزير النقل موقف تطوير شبكة الطرق والكبارى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

 

وقال  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق وجهود تطوير شبكة الطرق والكباري وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن خدمات النقل والمواصلات للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث عرض الدكتور هشام عرفات تطورات العمل في مشروعات الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية وبمحاور النقل والموانئ البحرية بالبحر الأحمر.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع كذلك مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها، وتطوير المزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الأمان والخدمات التي يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين.

 

 

 وعرض وزير النقل كذلك تطورات العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يصل طوله لـ 42 كم ويشمل 40 محطة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وحتى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.

 

 


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