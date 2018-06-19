السعودية تؤكد استمرار جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الرياض - جنيف (أ ش أ)

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة فى جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستستمر فى جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها آلية الاستعراض الدورى الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة - فى كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان ونقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا يعنى مطلقا فرض قيم وثقافات تتعارض مع الهوية والثقافة والقيم العربية الإسلامية، مؤكدا وقوف المملكة مع العديد من الدول ضد محاولات تطبيق معايير مزدوجة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية حالياً لاستعادة مدينة الحديدة وميناءها من ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران، فإن هذا القرار جاء من الحكومة اليمنية نتيجة نفاد كل الجهود السياسية مع هذه الميليشيا، واستمرارها فى تهديد حركة الملاحة فى البحر الأحمر، ومواصلتها نهب الشحنات الإغاثية التى تصل لميناء الحديدة، مشيراً إلى أن سبب تأخير هذه العمليات يرجع للجانب الإنسانى والحرص على إعطاء فرصة لميليشيا الحوثية للانسحاب سلمياً لتجنب الخسائر الإنسانية والمدنية.

وبين سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية أعلن عن حملة إغاثية وإنسانية لمدينة الحديدة وما جاورها لمواكبة العمليات العسكرية.

وفى سياق أخر، لفت الواصل إلى ما جاء فى بيان المفوض السامى فيما يتعلق بالأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولى بمزيد من الضغوط على قوى الاحتلال للسماح لآليات حقوق الإنسان للقيام بمهامها، خصوصاً فى ظل استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب سفير المملكة لدى الأمم المتحدة فى جنيف عن التقدير للجهود التى بذلها المفوض السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الذى تنتهى ولايته كمفوض سام لحقوق الإنسان فى أغسطس القادم خلال الفترة التى قضاها، متمنيا له التوفيق فى حياته المستقبلية.