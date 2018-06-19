الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أحمد ضياء للتعزية فى وفاة الدكتور محمد صلاح شادى، والعميد مصطفى جابر للتعزية فى وفاة لبيبة محمد سعيد، والعميد أحمد طلعت المصرى للتعزية فى وفاة الدكتور جعفر عبد السلام على والعميد عمرو حافظ للتعزية فى وفاة زينب محمود فوزي.

كما أوفد الرئيس السيسى العميد محمد عبد اللطيف عبد الحميد للتعزية فى وفاة منال عبد الفتاح حجازي، والعميد شريف حمدى الديدامونى للتعزية فى وفاة اللواء متقاعد عصام عبده غازى عبده شحاتة، والعميد محمد صلاح الدين عبد الرازق للتعزية فى وفاة العميد طيار متقاعد شريف عباس الشافعى، والعميد صالح محمود الخطيب للتعزية فى وفاة الدكتور عبد العال مباشر والعميد خالد عبد العظيم للتعزية فى وفاة الدكتور زكى محمود شعير.