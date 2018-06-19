"الداخلية": سحب البصمة الحيوية لحجاج القرعة بداية من 24 يونيو لأول يوليو

كتب محمود عبد الراضي

قررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو المقبل عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الاعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

وأكدت وزارة الداخلية، على أنه للاستفسار والاستعلام يرجى الاتصال على رقم (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).

جاء ذلك فى ضوء اضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م)، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.