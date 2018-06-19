"الخطوط الكويتية": عودة طائرة رحلة الدمام لمطار الكويت بعد تعرضها لعطل فنى

الكويت (أ ش أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء، تعرض رحلتها رقم 743 المتجهة إلى مدينة الدمام بالسعودية إلى خلل فنى بعد مغادرتها مطار الكويت الدولى، مما استدعى قائد الطائرة للعودة مجددا إلى المطار وهبوطها بسلام.

وأوضحت الكويتية فى بيان أنه بعد تطبيقات لإجراءات السلامة الجوية وهبوط الطائرة بسلام، تم استقبال الركاب وتوفير الضيافة اللازمة لهم، مع تجهيز طائرة أخرى للقيام بالرحلة.

وأضاف أنه تم تحديد موعد جديد للرحلة، مشيرة إلى أن الطائرة البديلة غادرت بالفعل إلى وجهتها باتجاه مدينة الدمام السعودية الساعة 30ر8 مساء، معربة فى الوقت نفسه عن اعتذارها لركابها عن أى إزعاج.