الخارجية السورية تدين توغل القوات الأمريكية والتركية فى محيط مدينة منبج

كتب أحمد جمعة

أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتوغل قوات تركية وأمريكية فى محيط مدينة منبج، مؤكدة انها أكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السورى من أى تواجد أجنبى.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق إزاء توغل قوات تركية وأمريكية فى محيط مدينة منبج والذى يأتى فى سياق العدوان التركى والأمريكى المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة فى سوريا وتعقيدها.

وأضاف المصدر، أن الشعب السورى وقواته المسلحة الباسلة الذى حقق الإنجازات المتتالية على المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها هو أكثر تصميما وعزيمة على تحرير كامل التراب السورى المقدس من أى تواجد أجنبى والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا.

واختتم المصدر تصريحه بالقول، إن سوريا تطالب المجتمع الدولى بإدانة السلوك العدوانى الأمريكى والتركى والذى يشكل انتهاكا سافرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.