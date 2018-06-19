الجمعة..أكاديمية القانون الدولى بلاهاى تقيم احتفالية تخليدا لذكرى بطرس غالى

كتب : أحمد جمعة

تقيم أكاديمية القانون الدولى فى لاهاى بالتعاون مع السفارة المصرية فى هولندا، احتفالية لتخليد ذكرى الراحل دكتور بطرس غالى وذلك بصفته رئيس الأكاديمية الأسبق، المنصب الذى شغله إلى جانب العديد من المناصب الوطنية والدولية الرفيعة التى تقلدها خلال مسيرة عطاء حافلة وأبرزها وزير خارجية مصر الأسبق وأمين عام الأمم المتحدة.

ويقام الحدث بعد غد الجمعة، بدعوة مشتركة من السفير المصرى لدى هولندا السفير أمجد عبد الغفار الذى تبنى ودفع بالفكرة نظرا لما توليه كل من مصر وهولندا من التعاون فى مجالات القانون الدولى، وتتويجا للعمل الدبلوماسى المصرى الراحل فى إثراء القانون الدولى وإبرازا للجهود التى بذلها الراحل أثناء فترة رئاسته لأكاديمية القانون الدولى، وذلك بالتعاون مع دكتور دوديه رئيس أكاديمية لاهاى للقانون الدولى.

ويحضر الاحتفالية لفيف من كبار الشخصيات القانونية بأكاديمية القانون الدولى ومحكمة العدل الدولية وكبار شخصيات المجتمع الهولندى وأعضاء السلك الدبلوماسى، وأبرزها السفير أحمد فاروق مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ممثلا عن وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس المجلس القومى المصرى لحقوق الانسان محمد فايق، ونائب عمدة لاهاى، ونائب رئيس محكمة العدل الدولية، والسكرتير العام الأسبق لأكاديمية القانون الدولى، وأعضاء من وزارة الخارجية الهولندية.