video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الجزائر تقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:10 م
الجزائر تقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال هدى ايمان فرعون
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

تشهد الجزائر غدا الأربعاء قطع كامل للإنترنت لمدة ساعة بالتزامن مع امتحانات البكالوريا – الثانوية العامة – منعا لتسريب الامتحانات والغش، وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى ايمان فرعون، أن قطع الانترنت لمدة ساعة كاملة فى بداية كل امتحان لشهادة البكالوريا لن يؤثر على سير المؤسسات العمومية المرتبطة بالشبكة.

 

ويجتاز أكثر من 700 ألف طالب امتحان نهاية التعليم الثانوى – بكالوريا - وهذا بداية من غد الأربعاء إلى الإثنين المقبل، تحت إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لتفادى الغش أو تسريب المواضيع، سواء قبل أو بعد توزيعها فى مراكز الإجراء.

 

وقالت فرعون لـ"الاذاعة الجزائرية" أن عملية قطع الانترنت ستعمل على تفادى إمكانية حدوث عمليات الغش أو تسريب الاسئلة الخاصة بهذا الامتحان وهو ما سيعطى مصداقية أكثر له، ويقى الممتحنين من الضغوط التى تعرضوا لها فى الدورات السابقة، مطمئنة بأن المؤسسات التى تستعمل التكنولوجيات الحديثة لن تتأثر بقطع الانترنت لأنها لديها وصلات خاصة مفصولة تقنيا عن شبكة الانترنت على مستوى مصالح اتصالات الجزائر.

 

وكانت الجزائر فى العام 2016 قد شهدت أزمة كبيرة بعد فضيحة تسريب أسئلة الإمتحانات، والتى أخذت أبعادا سياسية كبيرة، حيث اعتبرها رئيس الحكومة وقتها مساسا بأمن الدولة، فيما اتهم أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية الإسلاميين بالوقوف وراءها، فى حين طالبت جمعية أولياء التلاميذ السياسيين بترك أولادهم بعيدا عن الحسابات والمعارك السلطوية، وتم إعادة الإمتحانات فى هذا العام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأطباء المقيمون فى الجزائر: لا اتصالات مع الحكومة بعد 7 أشهر من الإضراب

فيديو مسيئ لـ"بوتفليقة" يثير أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى.. الخارجية تحتج على إهانة الرئيس داخل مقر الاتحاد.. سفير المنظمة يرد: حرية رأى.. الحزب الحاكم يتوعد.. و"البترول" تلوح بقطع الإمدادات

الجزائر

امتحانات البكالوريا

قطع الانترنت بالجزائر

تسريب امتحانات البكالوريا




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة