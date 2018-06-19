الثلاثاء.. واشنطن تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة (أ ف ب)

أفاد مسؤولون أمميون أن واشنطن ستعلن الثلاثاء، قرارها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية اتهامه بالانحياز ضد اسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى القرار فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو فى واشنطن فى الساعة 17,00 (21,00 ت غ).

وهددت هايلى مرارا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الهيئة التى تأسست عام 2006 لدعم وحماية حقوق الإنسان حول العالم والتى تتخذ من جنيف مقرا.

ورفض المتحث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التعليق قبيل الإعلان الرسمى قائلا "سننتظر سماع تفاصيل القرار قبل التعليق بشكل كامل".

وأضاف "الواضح أن الأمين العام (للأمم المتحدة) يؤمن بشدة بالمنظومة المرتبطة بحقوق الإنسان للأمم المتحدة وبالمشاركة النشطة لجميع الدول الاعضاء فى هذه المنظومة".

من جهتهم، أكد مسؤولون أمميون طلبوا عدم كشف هوياتهم أنهم يتوقعون صدور قرار أميركى بالانسحاب من الهيئة الحقوقية.

ويأتى قرار واشنطن بالانسحاب فى أعقاب الانتقادات الشديدة التى وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأمريكية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك.