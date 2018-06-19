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التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:10 م
التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون جاهزة أواخر الأسبوع المقبل، وسوف تعلن قبل نهاية يونيو الجارى.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات انتهت من تصحيح المواد قبل العيد وجار إنهاء أعمال المراجعة وخلافه.

 

وقد جرت امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام فى أجواء هادئة ولم تشهد تسريب أو غش جماعى كما كان يحدث فى سنوات سابقة، وقد تمت إدارتها بصورة احترافية من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال عشرات الآلاف من المصححين والمراجعين على مستوى الجمهورية، وفق معاونة من الأجهزة التنفيذية فى مختلف المحافظات، وكذلك بتأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية.

 

وتسعى الدولة فى الوقت الراهن لدعم منظومة التعليم الفنى، من خلال شراكة مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبى.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية انتهت أوائل يونيو الجارى.


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